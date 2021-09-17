أخبار عاجلة

"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" -
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات -
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان -
يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 -
"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة -
جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور) -
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قائد القوات البرية الملكية يحضر اختتام مناورات تمرين "النجم الساطع"

Print
رافقه قادة أسلحة الوحدات والملحق العسكري بسفارة المملكة بالقاهرة

قائد القوات البرية الملكية يحضر اختتام مناورات تمرين

اختتمت في قاعدة محمد نجيب العسكرية بجمهورية العربية، أمس، مناورات تمرين "النجم الساطع 2021" المشترك بحضور وزير الدفاع المصري والإنتاج الحربي الفريق الأول محمد زكي، كما حضر الاختتام من الجانب السعودي نيابة عن رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات البرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، يرافقه قادة أسلحة الوحدات المشاركة بالتمرين والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة.

وشارك في التمرين كلٌّ من جمهورية مصر والمملكة وأمريكا وبريطانيا واليونان والأردن وجمهورية باكستان وقبرص، و13 دولة أخرى بصفة مراقب.

وشهد اختتام التمرين تطبيق عدد من السيناريوهات القتالية التي تمت في التمرين، حيث نفذت المروحيات القتالية عمليات الإنزال الجوي لعناصر القوات الخاصة وقامت الآليات المصفحة بعمليات الدعم والمساندة باستخدام الذخيرة الحية، وعمليات الإنزال المظلي.

وأظهر المشاركون من القوات السعودية في التمرين جاهزية قتالية عالية وإتقانا لكل ما نفذوه من عمليات أثناء التمرين، وتأتي مشاركة القوات المسلحة السعودية في تمرين النجم الساطع و غيرها من التمارين وفق نهج علمي مدروس لرفع الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات للضباط و ضباط الصف.

ويعد تمرين النجم الساطع من التمارين المهمة في المنطقة؛ وذلك لتنوع القوات المشاركة وتنوع طبيعة التضاريس التي تمت فيها التمارين.

قائد القوات البرية الملكية يحضر اختتام مناورات تمرين

قائد القوات البرية الملكية يحضر اختتام مناورات تمرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان

يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي نظيره المصري سامح شكري على هامش جلسات الجمعية العامة