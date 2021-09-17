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نجم ليفربول السابق: محمد صلاح لا يجري 50 ياردة الآن مع الريدز

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نجم ليفربول السابق: محمد صلاح لا يجري 50 ياردة الآن مع الريدز نجم ليفربول السابق: محمد صلاح لا يجري 50 ياردة الآن مع الريدز

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توالت الإشادات على النجم المصرى محمد صلاح بعدما واصل التوهج مع ليفربول الانجليزى وبات مو واحدا من أفضل اللاعبين وكل يوم يرى ثناء من نجوم كبار في عالم كرة القدم آخرهم لويس جارسيا، لاعب ليفربول السابق، الذي أشاد بقدرات محمد صلاح، نجم الريدز، ومدى تطوره في استغلاله مهاراته.

وقال جارسيا، في تصريحات أبرزها موقع «ليفربول إيكو»: لقد أصبح صلاح أكثر وأكثر أهمية. إنه يعرف أين يجب أن يكون. أعتقد أننا نرى صلاح مختلفا في الوقت الحالي».

وأضاف النجم الإسباني: إنك لا ترى صلاح يقوم بالجري 50 ياردة الآن، ويتغلب على اللاعبين ثم يسدد في أعلى زاوية المرمى.

وتابع: يتحرك صلاح الآن أكثر حول منطقة الجزاء. إنه يعرف جودته وجاهز لاستغلالها، لذا تتحسن أرقامه بشكل أفضل.

واختتم: ستخدم صلاح نقاط قوته بجانب منطقة الجزاء ومنطقة الست ياردات، وفي كل مرة تكون خلالها الكرة هناك تعلم أنه خطير للغاية. أعتقد أن أرقامه قد تكون أعلى هذا الموسم.

المصرى اليوم

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