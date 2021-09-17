وزارة الرياضة تختتم ماراثون رياضي بمحمية وادى دجلة

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اختتمت، اليوم الجمعة ،وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة العامة للسياحة الرياضية، فعاليات ماراثون الجرى بمنطقة محمية وادى دجلة بالمعادي وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة في المجتمع المصري،

شمل الماراثون 3 ﺳﺒﺎﻗﺎت ﻟﻠﺠﺮى، مسافة 21 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، و10 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، و 5 ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ بالتعاون مع الاتحاد اﻟﻤﺼﺮي ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى والتي شارك فيها حوالي ٥٠٠ متسابق يمثلون ٢٣ جنسية مختلف، وتم تطبيق أكواد مجلس الوزراء والاتحاد المصري لألعاب القوى في تنظيم الفاعليات من حيث تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ علي صحة وسلامة المشاركين.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ،بتنظيم ماراثونات ومسابقات رياضية فى جميع المحافظات وعلي كافة المستويات ، بالإضافة إلي إنطلاق مبادرات رياضية قومية لتشجيع المواطنين على المشاركة في مارثونات الجري في حياتهم اليومية .

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بتنظيم عدة ماراثونات رياضية بشكل أسبوعي بالتعاون مع مختلف الروابط والكيانات الرياضية ، فضلاً عن إقامة ماراثونات رياضية للجاليات الأجنبية المقيمة بمصر وتنفيذها بالمناطق الأثرية والسياحية التي تمتاز بها مصر ترويجياً للسياحة المصرية من خلال ممارسة الرياضة.