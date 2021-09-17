أخبار عاجلة

"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" -
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات -
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان -
يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 -
"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة -
جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور) -
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

افتتاح مسجدين جديدين بإسنا وأرمنت جنوب الأقصر

Print
افتتاح مسجدين جديدين بإسنا وأرمنت جنوب الأقصر افتتاح مسجدين جديدين بإسنا وأرمنت جنوب الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن قيام مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة بافتتاح مسجدين جديدين من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها.

وتم افتتاح المسجد العتيق بنجع عامر بقرية أصفون بمركز ومدينة اسنا، وألقى خطبة الجمعه فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير المديرية.

كما تم افتتاح مسجد مجلس مدينة أرمنت بأرمنت الوابورات بمركز ومدينة أرمنت وقد ارتقى المنبر وألقى خطبه الجمعه فضيلة الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية وذلك بحضور كل من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارتى أوقاف أرمنت وأصفون.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات

رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان

يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة»

جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة»