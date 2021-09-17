افتتاح مسجدين جديدين بإسنا وأرمنت جنوب الأقصر

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن قيام مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة بافتتاح مسجدين جديدين من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها.

وتم افتتاح المسجد العتيق بنجع عامر بقرية أصفون بمركز ومدينة اسنا، وألقى خطبة الجمعه فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم مدير المديرية.

كما تم افتتاح مسجد مجلس مدينة أرمنت بأرمنت الوابورات بمركز ومدينة أرمنت وقد ارتقى المنبر وألقى خطبه الجمعه فضيلة الشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية وذلك بحضور كل من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارتى أوقاف أرمنت وأصفون.