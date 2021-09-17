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حسين زين يلتقى رئيس قناة الأخبار بكازاخستان

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حسين زين يلتقى رئيس قناة الأخبار بكازاخستان حسين زين يلتقى رئيس قناة الأخبار بكازاخستان

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في إطار مشاركته بمنتدى الإعلام الأورو آسيوى بكازاخستان في دورته السابعة عشرة بمدينة نور سلطان، التقي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس الإدارة لقناة «Khabar» يرلان بيكخوجين، ونائبه لازاسو ينديك، ومدير قطاع التعاون الدولي بالقناة دانيار توسوبيكوف، بحضور المستشار عبدالحميد الرفاعي القنصل المصري بدولة كازاخستان.

ودارات مناقشات حول الإمكانيات التقنية والخبرات البشرية بالوطنية للإعلام في المجال الإخباري، أوضح خلالها حسين زين ما تتمتع به الوطنية للإعلام من خبرات إعلامية كبيرة ومتميزة والإمكانيات التقنية بها، وقدم شرحا عن إمكانيات وعمل القنوات والإذاعات الإخبارية الموجهة بمختلف اللغات، والتى أشاد بها الجانب الكازاخستاني حيث اتفق الجانبان على تكثيف الدورات التدريبية للمراسلين والتدريب الهندسي على التقنيات الحديثة في المجال الإخباري.

كما بحث الجانبان سبل آليات تنفيذ التبادل البرامجي الإخباري والأفلام الوثائقية والتسجيلية والتغطيات الإخبارية للأحداث والمؤتمرات الهامة.

وقد حظيت مشاركة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالمنتدى على ترحيب من المسئولين عن الإعلام بدولة كازاخستان وأثنوا على ما يتمتع به الإعلام المصري من مهنية واحترافية وأيضا إمكانيات كبيرة تقنيا وخبرات بشرية متميزة.

من جانبه وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر والتقدير للمسئولين على حفاوة الاستقبال متمنيا مزيدا من التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بما يحقق مردود ايجابي مهنيا واقتصاديا.

المصرى اليوم