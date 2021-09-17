وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان افتتاح مسار الدرجات المؤّمن ضمن مبادرة «دراجتك صحتك»

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الافتتاح الرسمي لمسار الدراجات المؤمن للشباب بمنطقة شرق القاهرة ضمن المبادرة الرئاسية «دراجتك صحتك»، التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة بهدف تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات، بما يتناسب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة البيئية والذى شارك فيه ٥٠٠ دراجة عادية و٥٠ دراجة نارية للشباب .

وأكد عبدالعال على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص دومًا على دعم الشباب وتشجيع الرياضة بكل مجالاتها واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارت التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية والرياضيين من خلال استراتيجية كان نتاجها أن شهدت الرياضة المصرية طفرة كبيرة بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوى وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضى، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات الرياضية من اتحادات وأندية مما يساعدهم على تحقيق النجاح للرياضة المصرية وتقدمها في المحافل الدولية.

ويتم توفير هذا المسار الآمن بشكل ثابت كل يوم جمعة لمده ٤ ساعات ويبلغ طوله ٦ كيلو متر بداية من تقاطع محور شينزو آبي مع محور الشهيد خلف المنطقة الاستثمارية الحرة حتي تقاطع المحور مع كوبري مصطفي النحاس.