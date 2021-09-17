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مصرع أب وأولاده الثلاثة خنقا أثناء تنظيف حوض بمصنع مخلل بمنطقة بياض العرب الصناعية

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مصرع أب وأولاده الثلاثة خنقا أثناء تنظيف حوض بمصنع مخلل بمنطقة بياض العرب الصناعية مصرع أب وأولاده الثلاثة خنقا أثناء تنظيف حوض بمصنع مخلل بمنطقة بياض العرب الصناعية

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لقى أربعة مصرعهم «أب وأولاده الثلاثة» خنقا داخل حوض بمصنع مخلل داخل المنطقة الصناعية ببياض العرب.

وكان اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا اللواء اسامة جمعة مدير البحث الجنائى بمصرع أب وأولاده الثلاثة خنقا داخل مصنع مخلل بمنطقة بياض العرب الصناعية.

وكانت التحريات الأولية أكدت أن الاب وأولاده الثلاثة نزلوا إلى حوض المخلل ونظرا لعدم وجود أكسجين كاف في أسفل الحوض ادى إلى اختناقهم وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى.

وانتقل الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف بناء على تكليف من الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف لمتابعة الحادث وتبين أن الحادث اسفر عن مصرع كل من احمد سيد طايع 51 سنة وأولاده الثلاثة أدهم وبلال وعبدالله، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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