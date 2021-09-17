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مباريات الدوري السعودي بث مباشر .. الأهلي ضد الفتح .. وضمك يواجه الشباب .. والتعاون ضد الرائد (لحظة بلحظة)

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مباريات الدوري السعودي بث مباشر .. الأهلي ضد الفتح .. وضمك يواجه الشباب .. والتعاون ضد الرائد (لحظة بلحظة) مباريات الدوري السعودي بث مباشر .. الأهلي ضد الفتح .. وضمك يواجه الشباب .. والتعاون ضد الرائد (لحظة بلحظة)

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وفي اللقاء الثاني يواجه فريق التعاون السعودي نظيره الرائد عند الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة والسابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والثامنة إلا ربع بتوقيت الإمارات، ويقام اللقاء على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وفي اللقاء الأخير والهام والمرتقب لعشاق الكرة العربية والسعودية، يواجه الأهلي السعودي نظيره الفتح عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

المصرى اليوم

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