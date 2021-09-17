«يارب ما نشوفش فيك وحش أبدا».. نجوم الفن يدعمون كريم فهمي في أزمته الصحية

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لاقتراحات اماكن الخروج

حرص مجموعة من نجوم الفن، على دعم صديقهم الفنان كريم فهمي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، نقل على أثرها للمستشفى مطالبين من جمهورهم الدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشر رامي جمال صورة للفنان كريم عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها قائلاً :«انت قوي أنا عارف وأنا وكل اللي بيحبوك مستنين خبر خروجك بالسلامة، دعواتكم لكريم علشان محتاجها دلوقتي بمشكلة في الرئة قوية يا رب ما نشوفش فيك وحش أبدا».

فيما دعمته أيضًا الفنانة رانيا محمود ياسين بنشر صورة له وهو على فراش المرض، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الف سلامه يا كريم ان شاء الله هتعدي شفاك الله وعافاك انسان محترم وفنان راقي ربنا يشفيك ويعافيك يارب».

رانيا ياسين عبر إنستجرام

ونشرت هنا شيحة صورة للفنان كريم فهمي، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلقت عليها، قائلة: «الف سلامة عليك يا كريم وان شاء الله تقوم بالسلامة وترجع بيتك باحسن صحة يارب».

هنا شحية عبر إنستجرام

وكتبت مي كساب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قائلة: «يارب إشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامه».

وكانت مصممة الأزياء والفنانة الشابة ندى أكرم نشرت صورة للفنان كريم فهمي عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، من على فراش المرض وكتبت داعية الله له بالسلامة وأن تمر الأزمة على خير.