أخبار عاجلة

"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" -
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات -
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان -
يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 -
"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة -
جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور) -
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«يارب ما نشوفش فيك وحش أبدا».. نجوم الفن يدعمون كريم فهمي في أزمته الصحية

Print
«يارب ما نشوفش فيك وحش أبدا».. نجوم الفن يدعمون كريم فهمي في أزمته الصحية «يارب ما نشوفش فيك وحش أبدا».. نجوم الفن يدعمون كريم فهمي في أزمته الصحية

لاقتراحات اماكن الخروج

حرص مجموعة من نجوم الفن، على دعم صديقهم الفنان كريم فهمي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، نقل على أثرها للمستشفى مطالبين من جمهورهم الدعاء له بالشفاء العاجل.

ونشر رامي جمال صورة للفنان كريم عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلق عليها قائلاً :«انت قوي أنا عارف وأنا وكل اللي بيحبوك مستنين خبر خروجك بالسلامة، دعواتكم لكريم علشان محتاجها دلوقتي بمشكلة في الرئة قوية يا رب ما نشوفش فيك وحش أبدا».

فيما دعمته أيضًا الفنانة رانيا محمود ياسين بنشر صورة له وهو على فراش المرض، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الف سلامه يا كريم ان شاء الله هتعدي شفاك الله وعافاك انسان محترم وفنان راقي ربنا يشفيك ويعافيك يارب».

رانيا ياسين عبر إنستجرام

ونشرت هنا شيحة صورة للفنان كريم فهمي، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلقت عليها، قائلة: «الف سلامة عليك يا كريم وان شاء الله تقوم بالسلامة وترجع بيتك باحسن صحة يارب».

هنا شحية عبر إنستجرام

وكتبت مي كساب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قائلة: «يارب إشفي كريم فهمي ورجعه لمراته وأهله وأولاده وكل اللي بيحبوه بألف سلامه».

وكانت مصممة الأزياء والفنانة الشابة ندى أكرم نشرت صورة للفنان كريم فهمي عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، من على فراش المرض وكتبت داعية الله له بالسلامة وأن تمر الأزمة على خير.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات

رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان

يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة»

جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة»