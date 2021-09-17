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الأهلي يستقر على مشاركة حمدى فتحى أمام طلائع الجيش في السوبر المحلي

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الأهلي يستقر على مشاركة حمدى فتحى أمام طلائع الجيش في السوبر المحلي الأهلي يستقر على مشاركة حمدى فتحى أمام طلائع الجيش في السوبر المحلي

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دخل حمدى فتحى، مدافع الأهلى حسابات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق للمشاركة فى المواجهة المرتقبة أمام طلائع الجيش المقررة 21 سبتمبر الجارى فى كأس السوبر المحلى، وذلك بعد تألق اللاعب خلال المباراة الودية الأخيرة للاهلى أمام المقاولون العرب التى إنتهت بفوز الأهلى بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

وشارك حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع بجوار أيمن أشرف في الشوط الأول، ثم لعب بجوار بدر بانون في الشوط الثاني.

وحرص المدير الفنى على تشجيع اللاعب عقب المباراة وطالبه بالتركيز الشديد وبذل قصارى جهده حتى يكون جاهز تماما للمشاركة فى المباراة

كان الأهلي قد فازعلى المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم ٢١ سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المحلية.

سجل هدف الأهلي حسين الشحات في الدقائق الأخيرة من أحداث الشوط الأول.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين في ودية اليوم، التي تعد ثاني المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

ويسعى الجهاز الفني للاطمئنان على حالة الجميع بعد العودة من فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الأهلي عقب انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز..

المصرى اليوم

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