بالأسماء..إصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالساحل الشمالي

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اصيب ١٧ شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس رحلات قادم من القاهرة عند منطقة سواني جابر قرب مدينة الضبعه اليوم الجمعة.

كان مستشفى الضبعه المركزي قد استقبل 17 مصابا فور وصولهم الى المستشفى بعد نقلهم بسيارات إسعاف مطروح التى تحركت ب١٥ سيارة لنقل المصابين واسعافهم بشكل سريع .

المصابون هم :

- بيجول عطا وديع 15 سنه كسر الذراع الأيمن.

- سمير نبيل سمعان ١٥سنه.

- ابانوب عماد معوض ١٥ سنه خدوش وسحجات.

- اندرو فضل الله فخري ٢٠ سنه.

- امتل عاشم سعيد ٤٧سنه مصاب بخدوش وسحجات.

- كرولس ملاك سليمان ٤٧سنه.

- مرفت رمزي حنا 61 سنه كدمه بالراس و جرح بالقدم اليمنى.

- بيشوي ضياء كمال ٧ سنوات مصاب بجرح بالساق اليمنى.

- ليلى فوزي رياض 74 سنه بكدمه بالرأس.

- روماني رؤوف زاخر ٩سنوات أصيب بكسر بالذراع الأيمن.

- جرجس عيسى عبيدي11 سنه بخلع الكتف الايمن وكسر بالذراع الاأسر.

- القس اغاثون رياض 70 سنة بكدمات متفرقه بالجسم.

- وابنته بسنتي القس اغاثون ٣٥سنه مصابة بكدمات وسحجات.

- مني عبيد رؤف الله ٢٠سنه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

- مريم يحيى محروس 47سنه بكدمات وسحجات متفرقه في الجسم.

- كرولس رامي لطيف 16 سنه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

- هناء فوزي باسط 45سنه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

وتبين أن جميع المصابين يقطعون منطقة حدائق القبة بالقاهرة .