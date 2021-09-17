«المهندسين»: بروتوكول تعاون لتحقيق التكامل مع المنظومة الطبية الذكية للنقابة

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أعلنت نقابة المهندسين، عن توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين النقابة، وشركة فيزيتا، وشركة بناة 2030، وينص البرتوكول بالتزام شركة فيزيتا بعمل تخفيضات للمنتجات والمستلزمات والالبان ومنتجات التجميل المحلية الصنع، والمنتجات المستوردة، لأعضاء النقابة المشتركين ببرنامج الرعاية الصحية، ولغير المشتركين ببرنامج الرعاية الصحية الخاص بالنقابة بنسب خصم أقل.

وأوضحت النقابة أن البروتوكول ينص على أن يتم صرف الأدوية بموجب طلب الكتروني من خلال تطبيق نقابتي بنسب الخصم المتفق عليها نقدا على ان يتحمل العضو قيمتها بالكامل عند الاستلام بدون نسب تحمل من النقابة، مع توصيل الأدوية إلى العنوان المرفق بالطلب، على أن تلتزم النقابة، وشركة بناة 2030، بعمل التكامل التقني بين تطبيق النقابة والتطبيق الخاص بشركة فيزيتا.

ونص البروتوكول على ان تلتزم شركة فيزيتا بتقديم تخفيض على حجز الكشوفات الطبية لأعضاء النقابة بنسبة 27% من قيمة الكشف الطبي لأعضاء النقابة المشتركين ببرنامج الرعاية الصحية، وتخفيض 15% من قيمة الكشف لأعضاء النقابة غير المشتركين، على ان تقوم شركة فيزيتا بعمل منصة الكترونية لتسهيل عملية الحجز للأعضاء، وتلتزم بتسهيل الحجز الالكتروني للكشف لدى العيادات المتعاقدة معه لأعضاء النقابة.