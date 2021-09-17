أصالة: «الأيام اللي جاية بدي إضحك بس.. لإني بكيت كتير قبل كده»

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قالت الفنانة أصالة أنها بكت كثيرا في حياتها وقررت ألا تواصل حالة البكاء والحزن خلال الفترة المقبلة من حياتها لأنها تحب الحياة.

وخلال أول ظهور لها بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن خلال احتفالها بافتتاح مطعم نجلها خالد قالت أصالة : «دايما اختار اللي يناسبني وأنا اللي بقرر واختار ماأعيشه.. وبتمنى إني ماأقع».

وأضافت خلال لقاء مع برنامج«mbc trending»: «بقول لأي ست طالما عندها بكرة بتعيشه ..عيشيه بطريقة ممكنة ومناسبة وتحب الحياة..وانا لقيت طريقة أكون فيها مبسوطة لحياتي المقبلة وأكون فيها بضحك لإني بحب أضحك وبحب الحياة..وبحب الفرح ..والأيام اللي جاية بدي بس إضحك..لإني بكيت الايام اللي فاتت كتير فيها وحالة أكون اضحك وفرحانة مع الناس المناسبين«.

وتابعت متحدثة عن أبنائها: «بتركهم بيختاروا حياتهم بالطريقة المناسبة وأنصحهم دون انتقادات ودون تدخل».

وكشفت «شام» ابنة أصالة عن أنها لم تلتق بعد بزوج والدتها الشاعر فائق حسن لكنها تحدثت معه هاتفيا كثيرا وتشعر أنه شخص حساس ورقيق وستلتقيه قريبا.

وتابعت عن والدتها:«علمتنا الكفاح والإصرار ونمشي ورا احلامنا لنحققها».

وأعلنت أصالة مؤخرا زواجها عبر صورة تجمعها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، على «إنستجرام».. وكتبت: «منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو».

المطربة السورية أصالة - صورة أرشيفية

وأضافت: «نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير ما نعطيه هو الحُبّ. سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي».

وتابعت: «وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي.. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد».