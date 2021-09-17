وزير الأوقاف : لا يعرف قيمة الوطن إلا من تشَرد عن وطنه وفقده

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوطن تاج على رؤوس الوطنيين الشرفاء، وأنه لا يعرف قيمة الوطن إلا من تشرد عن وطنه وفقده، ومن الصعب على المشردين بعيدا عن أوطانهم أن يستطيعون إقامة دين أو دولة .

وقال وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والسفير محمد إلياس، سفير السودان بالقاهرة، ووفد من الأئمة والواعظات السودانيين خلال زيارتهم الحالية للقاهرة: «إن الوطن ليس مجرد أرض نسكن عليها وإنما وجدان وقيمة وحياة ويجب المحافظة على الوطن».

وشدد وزير الأوقاف، على حق الوطن والحفاظ على أراضية والدفاع عنه ضد أي عدوان خارجي أو داخلي من شأنه الإضرار بالدولة أو المواطنين، مشيرا إلى حق الدفاع عن أرض الوطن والمواطنين، قائلا إنه حق شرعي ينص عليه الدين الإسلامي في القرآن والسنة، كما أنه حق مشروع في كافة الأديان والشرائع السماوية.

وأضاف الوزير: «علينا أن نحافظ على الوطن بمزيد من العمل والاتقان والأخذ بقوة على أيدي المخربين والمفسدين وأن كل من يدعو للعمل وتعمير الأوطان والبناء فهو من صحيح الأديان وأن الإسلام فن صناعة الحياة وليس الموت».

وشدد وزير الأوقاف في خطبته على الدعوة إلى العمل وبناء الوطن واستقراره لأنه من صحيح الأديان لأن الأديان جاءت لسعادة الناس ومن يدعوا دون ذلك فهو مخرب.

وطالب وزير الأوقاف بحسن استقبال السائحين في المدن السياحية المصرية قائلا: دورنا أن نبرز الوجه العظيم لحضارتنا وحسن استقبال ومعاملة السائحين واحترام عاداته وعدم التعرض لمعتقداته لأن ذلك يعطي انطباع عن حضارة مصرية عظيمة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أجرى جولة تفقدية لمدينة الحرفيين بالغردقة، قبل صلاة الجمعة يرافقه محمد إلياس السفير السوداني وعدد من الأئمة وواعظات السودان.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر والسودان المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية، وفي إطار عدد من الزيارات الميدانية شملت مساجد السيدة نفيسة والإمام الحسين والأزهر الشريف، إضافة إلى زيارة بعض المتاحف التي سيتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة، وذلك جمعًا بين المحاضرات العلمية المتميزة والزيارات الميدانية لبعض المساجد والمتاحف والمدن السياحية.