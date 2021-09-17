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إزالة 15 حالة تعد على مساحة 34 ألف متر بإسنا جنوب الأقصر

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إزالة 15 حالة تعد على مساحة 34 ألف متر بإسنا جنوب الأقصر إزالة 15 حالة تعد على مساحة 34 ألف متر بإسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن باستمرار تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أراضي الدولة بجميع جهات المحافظة.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمنطقة الدير والكيمان.

وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الاعمال المخالفة لعدد 15 حالة تعدي على مساحة 34 الف متر عبارة عن تعدي بناء أسوار وأحواش على أراضي أملاك دولة دون سند من القانون.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع وصباح منصور نائبا رئيس المركز، والامير عبدالغني رئيس قرية الكيمان، وحمدان يوسف وياسر احمد مسئولي التنظيم بالقرية. وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء الدكتور ولاء رضوان، والعقيد مروان عاطف نصار مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد احمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

المصرى اليوم

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