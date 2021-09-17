أخبار عاجلة

"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة -
جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور) -
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استحداث منافسة جديدة بمهرجان الإبل يزيد إثارتها مسمى "راعي الشداد"

Print
"جمع النقاط" للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى وتتويجه بطلاً للنسخة

استحداث منافسة جديدة بمهرجان الإبل يزيد إثارتها مسمى

أعلن الشيخ فهد بن حثلين؛ رئيس نادي الإبل، استحداث منافسة جديدة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، وهي جمع النقاط للمشاركين الفائزين.

وقال "ابن حثلين" عبر حسابه بـ"تويتر": "استحدثنا منافسة جديدة في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل 6 وهي (جمع النقاط) للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى؛ وتتويجه بطلاً للنسخة".

وأضاف: قررنا تسمية جائزة (تجميع النقاط) بمسمى تنافسي وهو "راعي الشداد" في النسخة الحالية، وبعد تتويج البطل يتم ضم اسم المنقية إليه، فيتغيّر اسم الجائزة إلى "شداد + اسم المنقية"، على أن يعود الرمز في كل نسخة إلى أن تتم المحافظة عليه ٣ مرات على التوالي ويصبح ملكاً له بشكل نهائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300"

"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300"

"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91

"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91

قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة

قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة

جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء

جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء