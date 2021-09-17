استحداث منافسة جديدة بمهرجان الإبل يزيد إثارتها مسمى "راعي الشداد"

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"جمع النقاط" للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى وتتويجه بطلاً للنسخة

أعلن الشيخ فهد بن حثلين؛ رئيس نادي الإبل، استحداث منافسة جديدة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، وهي جمع النقاط للمشاركين الفائزين.

وقال "ابن حثلين" عبر حسابه بـ"تويتر": "استحدثنا منافسة جديدة في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل 6 وهي (جمع النقاط) للأكثر مشاركة والأقرب للمراكز الأولى؛ وتتويجه بطلاً للنسخة".

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وأضاف: قررنا تسمية جائزة (تجميع النقاط) بمسمى تنافسي وهو "راعي الشداد" في النسخة الحالية، وبعد تتويج البطل يتم ضم اسم المنقية إليه، فيتغيّر اسم الجائزة إلى "شداد + اسم المنقية"، على أن يعود الرمز في كل نسخة إلى أن تتم المحافظة عليه ٣ مرات على التوالي ويصبح ملكاً له بشكل نهائي.