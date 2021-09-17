أخبار عاجلة

"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة -
جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور) -
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تكليف "عبدالرحمن الزيد" مقيّماً لحكام نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

Print
تكليف "عبدالرحمن الزيد" مقيّماً لحكام نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي تكليف "عبدالرحمن الزيد" مقيّماً لحكام نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي
عن مباراة الإثنين بين المحرق البحريني والعهد اللبناني وطاقمها الأوزبكي

تكليف

كلَّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي السابق ومقيّم الحكام في الاتحاد الآسيوي، عبدالرحمن الزيد؛ كمقيّم لحكام مباراة نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.

هذا وتقام المباراة في البحرين يوم الإثنين 20 سبتمبر بين فريق المحرق البحريني وفريق العهد اللبناني، بطاقم حكام أوزبكي بقيادة الحكم الجيز تانتاشيف.

وبدأ الحكم الدولي عبدالرحمن الزيد؛ مشواره عام 1982م وقاد عديداً من المباريات المحلية في المسابقات ، وحكم في كأس الخليج 1992، ويعد من أفضل وأبرز الحكام الدوليين في السعودية، وتم استدعاؤه من قبل "فيفا" في مونديال 1998؛ ليكون ضمن الحكام المشاركين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان

آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور)

إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني 91 بمشاركة المواطنين.. و"سبق" ترصد

السفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني 91 بمشاركة المواطنين.. و"سبق" ترصد