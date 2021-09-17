أخبار عاجلة

"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة -
جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور) -
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كرماني" لاعب "برسبوليس" السابق: سنهزم "الهلال" بسهولة

Print
"كرماني" لاعب "برسبوليس" السابق: سنهزم "الهلال" بسهولة "كرماني" لاعب "برسبوليس" السابق: سنهزم "الهلال" بسهولة

توقع مرتضى كرماني مقدم لاعب فريق برسبوليس السابق أن يفوز فريقه على الهلال بسهولة في المباراة التي ستجمع الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كرماني في تصريحات لصحف بلاده عقب وقوع فريقه ضد الهلال: "يجب على الفريق السعودي أن يخاف من برسبوليس، أعتقد أن الفريق سيهزم الهلال بسهولة".

الجدير بالذكر أن كرماني سبق له تسجيل هدف الفوز لفريقه أمام الهلال في عام 1990، حيث انتهت المباراة وقتها بهزيمة الهلال بهذا الهدف.

وكانت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا والتي سحبت اليوم الجمعة قد أسفرت عن مواجهة الهلال لبيرسيبوليس الإيراني على أن تقام يوم السبت السادس عشر من أكتوبر المقبل في المملكة العربية .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان

آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور)

إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور)

السفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني 91 بمشاركة المواطنين.. و"سبق" ترصد

السفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني 91 بمشاركة المواطنين.. و"سبق" ترصد