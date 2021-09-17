"كرماني" لاعب "برسبوليس" السابق: سنهزم "الهلال" بسهولة

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توقع مرتضى كرماني مقدم لاعب فريق برسبوليس السابق أن يفوز فريقه على الهلال بسهولة في المباراة التي ستجمع الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال كرماني في تصريحات لصحف بلاده عقب وقوع فريقه ضد الهلال: "يجب على الفريق السعودي أن يخاف من برسبوليس، أعتقد أن الفريق سيهزم الهلال بسهولة".

الجدير بالذكر أن كرماني سبق له تسجيل هدف الفوز لفريقه أمام الهلال في عام 1990، حيث انتهت المباراة وقتها بهزيمة الهلال بهذا الهدف.

وكانت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا والتي سحبت اليوم الجمعة قد أسفرت عن مواجهة الهلال لبيرسيبوليس الإيراني على أن تقام يوم السبت السادس عشر من أكتوبر المقبل في المملكة العربية السعودية.