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تنسيق الجامعات 2021 .. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات للشهادات الفنية

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تنسيق الجامعات 2021 .. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات للشهادات الفنية تنسيق الجامعات 2021 .. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات للشهادات الفنية

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ينطلق مارثون تنسيق طلاب الشهادات الفنية اعتبارا من غدا السبت بفتح باب تسجيل اختبارات القدرات للقبول بالكليات التي تشترط اجتيازها وهي الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والسياحة والتمريض والتربية الرياضية والفنية والموسيقية بالإضافة إلى الكليات التكنولوجية الحديثة، على أن يستمر باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات حتي 20 سبتمبر الجاري.

ويشار إلى أن شروط التقدم للاختبارات: يسمح لجميع طلاب المدارس المتقدمة والمعاهد الفنية ( الصناعية) التقدم لأداء الاختبارات المؤهلة للقبول بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة «عمارة – فنون»- الكليات التكنولوجية) وفقاً للتخصصات الموضحة بشرط حصول الطالب على نسبة 75% من المجموع الكلي وكذلك طلاب دبلوم المعاهد الفنية للتمريض وطلاب دبلوم المعاهد الفنية والمدارس الفنية المتقدمة للسياحة والفنادق.

أما طلاب الثانوية الصناعية نظام (3سنوات) يسمح لهم بالتقدم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكليات التكنولوجية فقط بشرط حصول الطالب على نسبة 70% من الكلي.

المصرى اليوم

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