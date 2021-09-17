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ضبط موظف بوحدة محلية بتهمة الإضرار بالمال العامة بميت غمر

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ضبط موظف بوحدة محلية بتهمة الإضرار بالمال العامة بميت غمر ضبط موظف بوحدة محلية بتهمة الإضرار بالمال العامة بميت غمر

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط موظف بوحدة محلية بتهمة تخفيض رسوم تكاليف إزالة مخالفات مبانى وتعديات على أراضي زراعية بما أضر بالمال العام.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية بميت غمر بالدقهلية بإستغلال موقعه الوظيفى إبان عمله رئيس الوحدة المحلية لإحدى القرى وقام بالموافقة على تخفيض رسوم تكاليف إزالة مخالفات المبانى والتعديات على الأراضى الزراعية بالبناء لـ457 حالة ، وعدم تحصيل قيمة قرض تم صرفه من إحدى الصناديق مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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