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تعاقدات الأهلي تحدد شرط للموافقة على عرض التعاون السعودى لضم بدر بانون

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تعاقدات الأهلي تحدد شرط للموافقة على عرض التعاون السعودى لضم بدر بانون تعاقدات الأهلي تحدد شرط للموافقة على عرض التعاون السعودى لضم بدر بانون

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تدرس لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى عرض نادى التعاون السعودى لضم بدر بانون مدافع الفريق مقابل 6 ملايين دولار ووضع بند يسمح للاهلى بالحصول على 20% من ثمن بيع اللاعب فى حالة رحيله مستقبلا.

وأضاف مصدر بالنادى ، أن الجهاز الفى ربط الموافقة على رحيل بانون للنادى السعودى بتعاقد الأهلى مع مدافع جديد خلال الميركاتو الصيفي، فى حالة تعذر ضم مدافع جديد سيتم تأجيل رحيل اللاعب على العرض الى فترة الإنتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

كانت المصرى اليوم قد ذكرت فى وقت سابق عن ترحيب موسيمانى برحيل بانون فى حالة تلقى اللاعب عرضا مناسبا، وتواجد بديل على مستوى عالى يستطيع المشاركة مع الفريق بشكل جيد ويساهم فى تحقيق الانتصارات مع الأهلى .

كان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق قد أعلن قائمة الفريق التي غادرت إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش مساء الثلاثاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على لقب بطولة السوبر المصري.

وخاض الفريق مباراة ودية أمس الخميس أمام المقاولون العرب على ملعب التتش بالجزيرة، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على الاطمئنان على جاهزية اللاعبين، خلال مباراة المقاولون، التي تعد ثانية المباريات الودية للفريق عقب خوض مباراة بتروجت، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

المصرى اليوم

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