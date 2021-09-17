تنسيق الجامعات 2021 .. انطلاق تنسيق طلاب المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات غدًا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا مواعيد تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الناجحين من الدور الأول، غدا السبت 18 سبتمبر وحتى الاثنين 20 سبتمبر، بحد أدني 50% العلمي والأدبي.

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا، لـ«المصري اليوم»، إنه سيتم ارجاء النتيجة لحين تسجيل رغبات الطلاب الناجحين من الدور الثاني، مشيرا إلى أن عدد طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين من الدور الأول بلغ في الشعب العلمية 42065، والشعبة الأدبية 24932، بإجمالى 66997 طالبًا.

وأكد عطا، أنه بالنسبة لموقف الطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل خلال المرحلة الأولي للتنسيق والمرحلة الثانية للتنسيق، والطلاب مستنفذي الرغبات، فإنه يمكنهم تسجيل الرغبات مع طلاب المرحلة الثالثة.