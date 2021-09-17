بالأسماء..فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع 11 صفقة جديدة

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أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تعاقد ناديه مع 11 لاعبًا لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فقد تعاقد سموحة مع كل من مصطفي الخواجة صانع ألعاب أبو قير للأسمدة، أحمد سعد، ظهير أيمن نادي بايونير، بهاء مجدي، ظهير أيسر البنك الأهلي، ولاعب خط الوسط حسين فيصل وصانع الألعاب مهاب اشرف، لاعبا نادي الزمالك.

كما تعاقد مع الجناح الأيمن محمد بسيوني، ولاعب الوسط الأنجولي داسافا وصانع الألعاب النيجيري سيكيوريه، والجناح الأيسر أمير عادل، جناح نادي وادي دجلة السابق.

وحصل سموحة على خدمات احمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، لاعبا النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

يذكر أن سموحة يستعد لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها الجمعة المقبل، في إطار مباريات دور ال16 من مسابقة كأس مصر.