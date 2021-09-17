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محافظ المنيا يوجه بإصلاح أعمدة الإنارة بطريق كوبري أبو شناف

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محافظ المنيا يوجه بإصلاح أعمدة الإنارة بطريق كوبري أبو شناف محافظ المنيا يوجه بإصلاح أعمدة الإنارة بطريق كوبري أبو شناف

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وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بسرعة إنهاء أعمال تركيب كشافات الإنارة وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة بأعمدة الانارة بالطريق الواقع بين كوبري أبو عياد، وكوبري طوة (أبو شناف)، في استجابة فورية، لشكوى أحد المواطنين، عبر مبادرة صوتك مسموع، والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، والتي تأتي لتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإنهاء كافة أعمال صيانة أعمدة الانارة والكشافات، حيث تم انارة الطريق بـ 14 كشاف، وشد اسلاك 1000 متر لأعمدة الانارة ، بما يتحقق معه الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع الحوادث بالطريق.

المصرى اليوم

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