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إزالة تعديات على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

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إزالة تعديات على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر إزالة تعديات على أرض زراعية بأرمنت غرب الأقصر

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شدد العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر على تكثيف المتابعة والمرور الدائم لضمان الرصد المبكر لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد، تم رصد مخالفة تعد على أرض زراعية.

وأوضح عاشور أن المخالفة عبارة عن تعد بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 مترا، بناحية حوض ال 50 إصلاح الوابورات.

وتمت الإزالة في المهد بردم جميع الحفر على كامل المسطح واعادة الشىء لاصله وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة. وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومدير جمعية إصلاح زراعي الوابورات.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.

المصرى اليوم

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