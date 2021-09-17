تكليف "عبدالرحمن الزيد" مقيّماً لحكام نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

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عن مباراة الإثنين بين المحرق البحريني والعهد اللبناني وطاقمها الأوزبكي

كلَّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي السابق ومقيّم الحكام في الاتحاد الآسيوي، عبدالرحمن الزيد؛ كمقيّم لحكام مباراة نصف النهائي لكأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.

هذا وتقام المباراة في البحرين يوم الإثنين 20 سبتمبر بين فريق المحرق البحريني وفريق العهد اللبناني، بطاقم حكام أوزبكي بقيادة الحكم الجيز تانتاشيف.

وبدأ الحكم الدولي عبدالرحمن الزيد؛ مشواره عام 1982م وقاد عديداً من المباريات المحلية في المسابقات السعودية، وحكم في كأس الخليج 1992، ويعد من أفضل وأبرز الحكام الدوليين في السعودية، وتم استدعاؤه من قبل "فيفا" في مونديال كأس العالم 1998؛ ليكون ضمن الحكام المشاركين.