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كشف عن ضبط 17,598 ألف مخالف في الحملة الميدانية المشتركة

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 4 وحتى 10 صفر 1443هـ، الموافق 11 وحتى 17 سبتمبر 2021م، حيث أشارت إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الثالثة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية بوفد من المديرية العامة للدفاع المدني، ومشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيرها.

وتضمن الفيديو أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنجزت خلال العام الماضي 1442هجري، 19,182,007 عملية، لخدماتها المقدمة للمستفيدين في جميع مكاتبها المنتشرة حول المملكة، فيما أنجزت عبر منصة "أبشر"، 17,801,691 عملية إلكترونية، كما دشنت 7 خدمات إلكترونية جديدة، وافتتحت 11 مكتباً للأحوال المدنية للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الفيديو أن المديرية العامة للجوازات، بدأت بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آلياً من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 25 / 4 / 1443 هجري الموافق 30/11/ 2021 ميلادي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطن والمقيمين -بإذن الله- وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع حرس الحدود بمنطقة نجران، قبضت على مواطن لتلقيه كمية كبيرة من الحشيش المخدر، بلغت 51 كيلو جراماً، كما قبضت على مواطن في منطقة الرياض، وبحوزته مواد مخدرة و1787 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

ولفت المقطع إلى أن القوة الخاصة بأمن الطرق في منطقة جازان بمحافظة أبو عريش، قبضت على مقيم بحوزته 25 كيلو جراماً من الحشيش المخدر.

وكشف الفيديو أن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، قبضت على مواطن في العقد الخامس من العمر، بحوزته 48 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، أخفاها داخل تجاويف سرية في المركبة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالة القضية لجهة الاختصاص.

وبيّن أن الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تشارك في فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية، من خلال مستشفيات قوى الأمن وعدد من العيادات التخصصية الشاملة التابعة للخدمات الطبية، شملت تقديم رسائل توعوية عن أهمية تعلم الإجراءات الصحية للإسعافات الأولية، وإقامة محاضرات تثقيفية وورش عمل تدريبية عن الإسعافات الأولية، وتوزيع حقائب إسعافية.

وأشار إلى ضبط 17,598 ألف مخالف في الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف" وذلك خلال الفترة من 25/ 1 وحتى 1/ 2/ 1443 هجري.

وكشف المقطع أن القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبطت 57 مخالفاً لنظام البيئة، في عدد من مناطق المملكة.

وأشار إلى رصد 22,875 مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، في مناطق المملكة ، خلال الفترة من 28/ 1 وحتى 4/ 2 / 1443 هجري.

وذكر أن المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، استقبل 1.333.248 خلال شهر محرم 1443هـ.