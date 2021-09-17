إقبال سياحي متزايد بمعابد الكرنك بالأقصر

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شهدت مدينة الأقصر، اليوم، وصول اكثر من 35 حافلة من الحافلات السياحية، التي تقل عددا كبيرا من السائحين، قادمة من مدينتي سفاجا والغردقة، ضمن رحلات «اليوم الواحد».

ويتراوح عدد السائحين ما بين 1500 و2000 سائح، يحملون جنسيات مختلفة من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، وإسبانيا، والذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بالإجازة. والحرص على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الأثرية.

فيما قام عدد كبير من السياح الذين يزورن معابد الكرنك بالتوجه إلى منطقة البحيرة المقدسة والطواف حول الجعران المقدس كل حسب أمنيته بالطواف من 3 إلى 7 أشواط، لجلب الحظ لهم وتحقيق أمنيته التي جاء من اجلها، ولم يكتف عدد منهم بذلك حيث يقوم في نهاية الطواف بملامسة الجعران المقدس وتقبيل يده، فيما التقط عدد كبير من السائحين للصور التذكارية بجواره وامام البحيرة المقدسة، بجانب التقاط للصور أيضا بمختلف ارجاء المعبد وفى صالة الأعمدة التي يتم ترميمها وكذلك امام تماثيل الكباش في المعبد.

ومن جانبه، قال أيمن ابوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والثقافية بالأقصر، إن الجعران المقدس بمجمع معابد الكرنك بجوار البحيرة من أكبر وأشهر الجعارين الحجرية القديمة والذى شيد منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد في عهد الملك امنحتب الثالث البناء العظيم في الأسرة الثامنة عشرة ومكتوب عليه تذكار لزوجته الملكة «تى» بأن يديم عليها الصحة والعافية.

واضاف أن الجعران ارتبط منذ العصر الفرعوني بالقداسة لكونه أحد رموز الشمس المقدسة حيث شاهد المصريون القدماء حركة الجعل اليومية والتى تبدا مع اول شعاع للشمس وتنتهى بغروبها دافعا امامه كرة من طعامه يدحرجها امامة طوال الوقت.

وأوضح أنه احد رمزيات ربطها المصرى القديم بمعتقداته الدينية وكانت الطبيعة بما فيها من مخلوقات هي الملهم لخلق هذه الرمزيات ومنها حشرة الجعران، واستخدمت تمائم كثيرة في العصر الفرعونى ومنها تميمة الجعران التي لبسها وحملها الناس للحصول على القدسية والحظ السعيد.