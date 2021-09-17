استمرار رفع كفاءة الطرق وطلاء المنازل في حى المطار ومنطقة الكباش بالأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على استمرار أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، ومتابعة تنفيذ أعمال مشروع أحياء طريق الكباش الفرعونى.. قام سكرتير عام محافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، واللواء محمد جرانة رئيس جهاز التعمير لجنوب الصعيد، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفي مدير المشروعات، بتفقد أعمال تطوير المحيط الحيوي الجارية لطريق المطار وطريق الكباش .

وتضمنت الجولة متابعة أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفع كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطول طريق المطار، ومتابعة أعمال تجميل وزراعة أشجار الزينة بميدان النافورة والميادين المحيطة، وتكليف حي المطار برفع كفاءة مستوي النظافة بإزالة التراكمات أولاً بأول، وذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على تنفيذ أعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لإظهار المحافظة بالشكل الجمالى والحضارى اللائق .

وأشار رئيس مدينة الأقصر إلى أن كافة الأعمال تجرى حسب الخطط الموضوعة متضمنة طلاء المنازل والواجهات والميادين على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، وجاري استكمال الأعمال .

شارك بالجولة شعبان طايع رئيس حي المطار، ومحمد فوزي نائب رئيس الحي، والمهندس عبدالحكيم مدير إدارة الحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر.