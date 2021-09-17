«الأعلى للآثار»: الانتهاء من ترميم وإنقاذ 19 كبشا بمعابد الكرنك مطلع أكتوبر المقبل

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أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الأعلى للآثار، الانتهاء من ترميم وإنقاذ 19 كبشا من تماثيل الكباش بمعابد الكرنك مطلع اكتوبر المقبل، مؤكدا أن المرممين المصريين عملوا مهمة إنقاذ لهذه التماثيل التي كانت في حالة سيئة من طوب أحمر وخرسانة وزلط، حيث تتم عملية إنقاذ شاملة للمرحلة الثانية التي تضم 19 كبشا، لافتاً إلى أنه في أقل من 20 يوما سيتم الانتهاء من هذه المهمة التي ستبهر العالم من جديد بعد رص التماثيل على المصاطب التي سيتم اعدادها لوضعها عليها.

وأوضح «وزيرى»، أن إنقاذ هذه التماثيل التي تقع في الصف الجنوبي كما تم إنقاذ التماثيل ال29 من قبل التي تقع في الصف الشمالي.

رئيس الأعلى للآثار بمعابد الكرنك

رئيس الأعلى للآثار بمعابد الكرنك

رئيس الأعلى للآثار بمعابد الكرنك

رئيس الأعلى للآثار بمعابد الكرنك

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور مصطفى وزيرى، الامين العام للمجلس الأعلى للاثار، عدد من المشروعات الأثرية، التي تتم بأيدى مصرية خالصة، بمعابد الكرنك والمتمثلة في مشروع ترميم صالة الأعمدة «بهو الأعمدة» برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدعم المتواصل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار، وكذلك استكمال المرحلة الثانية من ترميم 19 كبشا والتى انطلقت في يناير الماضى، واستمرار أعمال الحفائر بطريق الكباش الفرعونى والذى يتم الاستعداد لافتتاحه في احتفالية كبرى خلال الأسابيع المقبلة.

رئيس الأعلى للآثار بمعابد الكرنك

رئيس الأعلى للآثار بمعابد الكرنك

واوضح وزيرى، ان معابد الكرنك من ضمن جبانة طيبة المسجلة على قائمة التراث العالمى اليونسكو، موضحاً انه من خلال هده المشروعات نحافظ على تراثنا وتراثنا العالمى، مشدداً انه فخور ان كل الاعمال التي تتم في هذه المشروعات تتم بايدى مصرية خالصة.

رئيس الأعلى للآثار بمعابد الكرنك

رئيس الأعلى للآثار بمعابد الكرنك

وأعلن الامين العام للمجلس الأعلى للاثار خلال جولته التفقدية، أن أعمال التطوير التي تتم داخل صالة الأعمدة، والتى تضم 134 عمود، وتعد أكبر صالة أعمدة في العالم، بدأت تتحول لتحف فنية بطهور ألوانها ونقوشها بالكامل، مؤكدا استمرار العمل فيها حيث تم الانتهاء من 5 أعمدة في واجهة الصالة في الصف الشمالى، كما تم الانتهاء من العمل في 12 عمود في المنتصف، لافتاً إلى ان الفتيات المرممات يعملن على ارتفاع يصل إلى 20 مترا على السقالات المعدنية، لا يرهبن الارتفاع أو حرارة الجو وبرودته يعملن لهدف واحد هو إعادة جمال الأعمدة وإزالة الاتساخات والتكلسات وعوامل التعرية واظهار النقوش والالوان التي بدأت تطهر وهى اللون الاحمر والأزرق والأصفر والأخضر، والتى أبهرت كل السياح المتواجدين لزيارة معابد الكرنك، موجها شكره لجميع المرممين والمرممات الذين يعملون لأكثر من 10 ساعات يوميا، لتحقيق الهدف الأسمى من اعادة جمال صالة الأعمدة بعد الرسالة التي وجهها لهم رئيس الوزراء بانه يحمل رسالة خاصة لهم من الرئيس السيسي على هذا المشروع العملاق.

رئيس الأعلى للآثار بمعابد الكرنك

وتابع، أن المرممات المصريات العاملات في المشروع يعملن اكثر من 10 ساعات يوميا ويأتين من قرى تابعة للاقصر، حبا وعشقا لإظهار جمال المعابد والفرعونية ويعملن على ارتفاع اكثر من 20 متر على سقالات معدنية، يزحن الاتساخات والتكلسات وعوامل التعرية، لإظهار النقوش والالوان الحمراء والخضراء والزرقاء والصفراء في مشهد ابداعى، موجها التحية لهن على هذا الجهد والتفاني في العمل.

كما تابع الاعمال التي تتم بطريق الكباش الفرعونى، في منطقة معبدخنسو، من ناحية معابد الكرنك، واستمرار اعمال الحفائر، والتى تم الانتهاء من 98 % منها تمهيدا لافتتاح الطريق العالمى الاهم في العالم في احتفالية كبرى خلال الأسابيع المقبلة.