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«تضامن قنا» تعلن صرف 15 مليون و312 ألف جنيه مساعدات للأكثر احتياجا خلال أغسطس الماضي

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«تضامن قنا» تعلن صرف 15 مليون و312 ألف جنيه مساعدات للأكثر احتياجا خلال أغسطس الماضي «تضامن قنا» تعلن صرف 15 مليون و312 ألف جنيه مساعدات للأكثر احتياجا خلال أغسطس الماضي

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، عن صرف 15 مليون و312 ألف و995 جنيه مساعدات مختلفة مقدَّمه لـ23 ألف و417 أسرة مستفيدة بواقع 117 ألف و85 فرد خلال شهر أغسطس الماضي منها؛ 15 مليون و81 ألف و812 جنيه للأسر التي شملتها مساعدات الضمان الاجتماعي والذي بلغ عددهم 23 ألف و205 أسره، كما بلغ اجمالى حجم المساعدات المنصرفه على الأطفال الأيتام 17 ألف و708 جنيه مقدَّمه لـ 650 طفل، كذلك بلغ حجم المساعدات الاستثنائية 17 ألف و400 جنيه مقدَّمه لـ 275 حالة، بالإضافة إلى صرف تعويضات مالية بقيمة 196 ألف و75 جنيه لضحايا الكوارث والنكبات، والذي بلغ عددهم 27 أسرة بواقع 135 فرد من مستحقي التعويضات .

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بتقديم الرعاية لأسر المقاتلين بصرف مبلغ 19 ألف و210 جنيه على 209 أسرة، بالاضافة إلى تقديم تعويضات مالية بقيمة 6 آلاف، و209 جنيه لثلاثة أسر من الشهداء المدنيين، فضلا عن توطين 89 أسرة من المضارين من إنشاء مشروع قناطر نجع حمادي وصرف مساعدات شهرية لهم بقيمة 3 آلاف و683 جنيه .

و أوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، أن المديرية قامت بصرف 95 مليون و439 ألف جنيه لإجمالي 175 ألف و45 حالة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامه، ومنح مبلغ 265 ألف و700جنيه لجمعيتين في مجال التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات والسيدات بمركزي قوص وفرشوط، مشيرا إلى استمرار دعم مديرية التضامن الاجتماعي بقنا لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياه كريمه لهم .

المصرى اليوم

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