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غلق مركزين للدروس الخصوصية .. وحملات على المقاهى والأكشاك المخالفة بحى العجوزة

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غلق مركزين للدروس الخصوصية .. وحملات على المقاهى والأكشاك المخالفة بحى العجوزة غلق مركزين للدروس الخصوصية .. وحملات على المقاهى والأكشاك المخالفة بحى العجوزة

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قام حى العجوزة بمحافظة الجيزة بضبط مركزين (سنترين) تعليميين مخالفين، حيث تم غلقهما وتم مصادرة محتوياتهما وإيداعها بمخازن الحى من خلال حملة اشغالات بقطاع أرض اللواء اليوم.

كما تم شن حملة على المقاهي والكافيعات أسفرت عن مصادرة شيش ومحتويات من كافيهات مخالفة بشارع الحجاز وشارع قناة السويس من خلال حملة اشغالات صباحية ومسائية بالعجوزة.

كما تمت كلبشة سيارات تعوق الحركة المرورية لمعارض سيارات بشارع الرشيد وشارع احمد سوكارنو.

أيضا قام حى العجوزة بالبدء في إزالة الأكشاك بشارع ترعة الزمر تمهيدا لأعمال التطوير، كما تم إزالة السور الحديدى بميدان لبنان تمهيدا لتركيب سور آخر تماشيا مع اعمال التطوير.

المصرى اليوم

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