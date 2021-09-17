حماية المستهلك: ضبط 6 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية و13 منشأة طبية مخالفة

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، جهودها لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي، من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن، وذلك بناءاً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال، من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

وخلال شهر أغسطس الماضي، شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة، بالإشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة ،والطب البيطري، وإدارة التفتيش الصيدلي ،والرقابة الإدارية، وأسفرت الجهود المبذولة عن المرور على ١٣ منشأة طبية، وتم تحرير عدد محاضر ضدهم وذلك لوجود مستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير مصرح بتداولها، وإنتهاء صلاحية ترخيص وحدة الغسيل الكلوى داخل مستشفي خاص، وكذلك عدم وجود صيدلى أثناء التفتيش على الصيدليات، ووجود أدوية محفوظة بدرجة حرارة غير مناسبة، كما تم ضبط معامل تحاليل لإدارتها بدون ترخيص وعدم وجود سجل بيئى ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مجال الطب البيطري والمنتجات الغذائية واللحوم، تم تحرير محضر ضد صاحب معرض لتجارة وبيع وتوزيع أدوية بيطرية ومستلزمات مزارع، وذلك لإدارته النشاط بدون ترخيص وحيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على ٢٦٣ صنف دواء منتهي الصلاحية ومجهول المصدر، وغير مسموح بتداوله في الأسواق، كما تم تحرير ٣٥ محضر ضد أصحاب محلات جزارة وثلاجات لحفظ وبيع اللحوم والأسماك ،وهايبر ماركت لحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام الآدمي، وتم التحفظ على ٣ طن هياكل دجاج وكبد وقوانص دجاج، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٢طن أسماك ولحوم ودجاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ،فضلا عن تحرير محضر ضد صاحب محل لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم التحفظ على ٩٥ كرتونة زيت طعام يوجد بكل كرتونة 12 عبوة، زنة العبوة 1 كجم بإجمالى ١ طن و١٤٠ كيلو جرام .