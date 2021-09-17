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أبدت الفنانة درة دهشتها من قيام البعض بالزج باسمها في إثارة الخلافات بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني خلال فترة ارتباطهما.

درة - صورة أرشيفية

وعلقت درة على بعض الأخبار التي كتبت في مواقع فنية تونسية قبل فترة عن أنها السبب في خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني، وقالت خلال استضافتها في برنامج «يوم ليك» من تقديم سمير يسري عبر قناة «الحياة»، إنها لا تعرف من أين جاءت فكرة هذا الخبر مشددة على أنها لا علاقة لها بأي شيء.

وأضافت موضحة أن عمرو دياب ودينا الشربيني صديقاها، وقد يكون سبب كتابة هذا الخبر هو أن توقيت وقوع خلاف بينهما هو التوقيت نفسه لإقامة حفل زفافها، مشيرة إلى أنها لا تعرف كيف يصدق الجمهور أو يتداول مثل هذه الأخبار.

وأوضحت درة أن أي شخص الآن يستطيع تأليف أخبار عن أي فنان أو شيء والغريب أن الجمهور يصدق تلك الأخبار ويساعد على نشرها، مهما حاول صاحبها تكذيبها وإظهار الحقيقة.

وطالبت درة الجميع بمعرفة المعلومة والخبر منها شخصيا وليس تداول أي شيء يتم كتابته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة.