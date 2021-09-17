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أمريكا: 24 ولاية تهدد بايدن باللجوء إلى القضاء بسبب فرض التطعيم على الموظفين

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أمريكا: 24 ولاية تهدد بايدن باللجوء إلى القضاء بسبب فرض التطعيم على الموظفين أمريكا: 24 ولاية تهدد بايدن باللجوء إلى القضاء بسبب فرض التطعيم على الموظفين

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كتب المدعون العامون في 24 ولاية أمريكية رسالة إلى الرئيس جو بايدن، هددوا فيها بالذهاب إلى المحكمة فيما يتعلق بفرض التطعيم ضد كورونا على الموظفين الفيدراليين والمتعاقدين الحكوميين.

وأضافوا لا يمثل تفويض التطعيم الخاص بك تهديدا للحرية الفردية فحسب، بل يمثل أيضا كارثة صحية عامة ستؤدي إلى تشريد العمال المعرضين للخطر، وتفاقم أزمة موظفي المستشفيات على مستوى البلاد، مع عواقب وخيمة على جميع الأمريكيين.

وتأتي الرسالة في أعقاب الأمر الصادر عن البيت الأبيض بفرض التطعيم ضد على الموظفين الفيدراليين وموظفي الشركات الخاصة والمتعاقدين الحكوميين، والذي يتضمن قاعدة طوارئ من وزارة العمل تطالب شركات القطاع الخاص التي تضم أكثر من 100 موظف بضمان تلقي العمال اللقاح ضد كورونا، أو الخضوع لاختبار أسبوعي قبل الذهاب إلى العمل.

وبحسب استطلاع للرأي نشر الأسبوع الماضي فإن 3 من كل 5 أمريكيين يدعمون فرض اللقاحات على موظفي الفيدرالية والشركات الكبرى، وفي حين أن الدعم لهذا القرار مرتفع بين الديمقراطيين، يوافق 30٪ فقط من الجمهوريين على فرض اللقاح.

المصرى اليوم

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