عفاف راضي تتألق بعد غياب في ذكري بليغ حمدي على مسرح النافورة بالأوبرا (صور)

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قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن الفعاليات الفنية التي تقام للاحتفاء برموز وأعلام الموسيقي والغناء يهدف إلى تعريف الأجيال الجديدة بالرموز الخالدة الذين سطروا تاريخ الإبداع المصري، مؤكدة أن الحفاظ على التراث والموروث الموسيقي والغنائي المصري أحد أهم الأهداف الرئيسية للدولة، موضحة حرص وزارة الثقافة من خلال هيئاتها ومؤسساتها على تنشيط الذاكرة الفنية للجمهور.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن بليغ حمدي يُعد عبقرية موسيقية خالدة ونجح في خلق أعمال شكلت جزءًا من وجدان الجمهور المصري والعربى، مشيرة إلى عودة الفنانة عفاف راضي للساحة الغنائية والذي يشكل قيمة كبيرة للفن، حيث حرصت على الصعود إلى خشبة المسرح لتهنئاتها على عودتها للغناء وظهورها بعد فترة غياب بكامل لياقتها الفنية متابعة ان صوتها ولد من رحم جيل العمالقة ويعد امتداد لهم ودليلا ومرشدا للاجيال الجديدة للحفاظ على الاصالة والرقي والهوية .

جاء ذلك أثناء حضور الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الاحتفالية الفنية التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، وشهدت عودة المطربة الكبيرة عفاف راضي للساحة الغنائية على مسرح النافورة بمصاحبة الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو سليم سحاب في حفل عنوانه الأصالة والرقي، رافعا لافتته كامل العدد .

وكان الحفل قد بدأ الجزء الاول منه بمشاركة المطربين ياسر سليمان، محمد متولي، رحاب مطاوع وعازف الكمان نادر انيس، وتضمن باقة من أشهر الحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي والذي تألقت في الجزء الثاني منه عفاف راضى وشدت ب سلم سلم، تساهيل، كله في المواني، جرحتني عيونه السودا، قضينا الليالي، ردوا السلام، يمكن على باله، لمين يا قمر، وحدي قاعده في البيت، هوا يا هوا وعطاشي التي شاركتها ادائها ابنتها المطربة الشابة مي كمال، أما الفاصل الأول تضمن أغانى الهوي هوايا، خايف مرة أحب، عدوية، طاير يا هوا، العيون السود، ألف ليلة وليلة إلى جانب موسيقى بعيد عنك .