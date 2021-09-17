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أظهرت دراسة حديثة أن صعوبات الإبصار ازدادت بين تلاميذ المدارس الصينيين أثناء القيود التي فرضت لكبح فيروس كورونا وزيادة التعلم عبر الإنترنت، وأن الأمر ذاته حدث في الولايات المتحدة.

ودرس باحثون جامعيون في الصين بيانات من فحوصات لعيون نحو ألفي طفل لمدة عام، واختبرت الدراسة نصف الأطفال قبل الجائحة أواخر عام 2018 بينما تم اختبار الآخرين بعد ذلك بعام، أواخر 2019، إضافة إلى اختبار أواخر العام الماضي، بعد عدة أشهر من إغلاق المدارس وفرض السلطات الصينية الحجر الصحي والإغلاق.

وأظهرت الاختبارات الأولية لكلا المجموعتين التي أجريت قبل الجائحة قصر النظر بين حوالي 7 %تقريبا من طلاب المرحلة الثانية، وزاد في كلا المجموعتين، لكنه ارتفع أكثر لدى أولئك الذين أعيد اختبارهم في أواخر العام الماضي، ووصولا إلى المرحلة الثالثة، كان حوالي 20% منهم مصابين بقصر النظر مقارنة بـ 13 % ممن تم اختبارهم مرة أخرى قبل الجائحة.

وافتقرت الدراسة إلى معلومات حول مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال في كلا المجموعتين على الإنترنت أو القيام بأعمال أخرى قد ترهق العين، وهو قيد أقر به الباحثون، وفقا لـ «أسوشيتد برس».