نتائج العينات تكشف ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في المنيا

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كشفت نتائج عينات فحص حالات الاشتباه بالإصابة بوباء كورونا في المنيا، ارتفاع حالات الإصابة بمدن وقري المحافظة، وتم احتجاز العشرات من المصابين داخل مستشفي الصدر بمدينة المنيا، ومستشفيات الصدر بالمراكز . في أعقاب القيام بإجراء أعمال تطوير لمستشفيات الحميات بالمراكز .

وحذر المحافظ اللواء أسامة القاضي، المواطنين من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من الوباء، وناشدهم الحصول علي لقاح كورونا من خلال 17 مراكز تلقي اللقاح، و6 مراكز للمسافرين للخارج .

فيما واصلت جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس الجامعة، تحصين الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين بها بلقاح كورونا، ضمن حملة الجامعة للوقاية من وباء كورونا .