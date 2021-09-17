ضبط مرتكب واقعة وفاة مواطن أثناء سرقته أسفل عجلات القطار بالغربية

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تمكنت مباحث الغربية من ضبط مرتكب واقعة وفاة مواطن إثر سقوطه أسفل أحد القطارات حال سرقة هاتفه المحمول.

وتبلغ لمركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية بواقعة سرقة هاتف محمول داخل أحد القطارات وسقوط المجنى عليه أسفل القطار .

بالفحص تبين أنه أثناء إستقلال شقيقين القطار، وحال تحرك القطار من إحدى القرى بدائرة المركز ، قام مجهول بخطف هاتف محمول من أحدهما أثناء وقوفه بجوار باب القطار ، وسقط المجنى عليه أسفل عجلات القطار مما أدى لوفاته ، وعلى إثر ذلك قام شقيق المجنى عليه بالنزول من القطار والعدو خلف المتهم لضبطه ، فقام المتهم بإلقاء الهاتف المستولى عليه ولاذ بالهرب.

بتكثيف التحريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية ، أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، وأنه أثناء عدو شقيق المجنى عليه خلفه تخلى عن الهاتف المستولى عليه خشية الإمساك به ، وعقب ذلك علم بوفاة المجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية