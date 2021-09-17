ضبط 9484 شخص لعدم إرتداء الكمامة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 9484 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 200 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة ، وتحرير 697 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة)

وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9461 شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 697 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 200 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1144 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة ، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.