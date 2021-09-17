ضبط مدير مالى بنادى رياضي بتهمة إستغلال منصبه بالإسكندرية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مدير مالى بأحد النوادي الرياضية بتهمة إستغلال موقعة الوظيفي والتعاقد مع إحدى البنوك بمنح البنك ميزات إعلانية بقيمة تعاقدية بأقل من قيمتها السوقية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المدير المالى والإدارى بأحد النوادى الرياضية بالإسكندرية، بإستغلال موقعه الوظيفى بالنادى والتعاقد مع إحدى البنوك بمنح البنك ميزات إعلانية بقيمة تعاقدية بأقل من قيمتها السوقية، وإتمام التعاقد بالأمر المباشر دون الحصول على الموافقات من الجهة الإدارية المختصة، وعدم طرحه للمزايدة بالمخالفة للقانون الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.