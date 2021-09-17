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تصاعدت الأحداث بشكل متلاحق، داخل نادي الزمالك، بعد مواصلة لاعبي الفريق الكروي الأول، امتناعهم عن خوض التدريبات قبل حصولهم علي مستحقاتهم المتآخرة ومكافآتهم عن الفوز ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

ورفض لاعبو الفريق، المحاولات التي جرت معهم من قبل مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، لإقناعهم لخوض المران، مع وعدهم بصرف مستحقاتهم في اسرع وقت، وهو الامر الذي رفضه اللاعبون، وجعلهم يغادرون مقر النادي لليوم ، رافضين النزول لأرض ملعب عبد اللطيف ابورجيلة، لخوض مران امس اول، مما دفع الجهاز الفني للفريق، لسحب أدوات التدريب من الملعب بعد انتظار دام اكثر من ساعتين لنزول اللاعبين لخوض المران دون جدوي.

وانطلقت شرارة الأحداث، بعد استقالة أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، واصداره بيان، أوضح فيه كافة الأمور السلبية التي تعرض لها هو ولاعبيه، والتي يأتي في مقدمتها الكيل بمكيالين، مع أعضاء الجهاز الفني، وكذلك الامر مع اللاعبين، وصرف مستحقات ومكافآت البعض، دون البعض الأخر، وهو الامر الذي جعله يقدم علي استقالته وعدم الاستمرار من منصبه.

واتفق لاعبو الفريق فيما بينهما، علي امهال اللجنة المكلفة بإدارة النادي، مهلة 48 ساعة، للوفاء بوعدها بصرف مستحقاتهم في موعد أقصاه منتصف الأسبوع الجاري، وفي حالة عدم الالتزام، سيصدر اللاعبون بيان موحد يكشفون فيه لجماهير ناديهم كافة الأمور، التي تعرضوا لها خلال الفترة المنقضية، خصوصاً وان اللجنة المكلفة بإدارة النادي، صرفت مكافآة الفوز بالدوري لباتريس كارتيرون، وجهازه الأجنبي المعاون ودفعت مايقارب مليون دولار للتعاقد مع حمدي النقاز، دون منح اللاعبين، أياً من مستحقاتهم المتآخرة فضلاً عن تجاهل صرف أي من المستحقات المتآخرة للاعبين.

ويسابق مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، الزمن من اجل حل تلك الازمة التي تفجرت بشكل مفاجيء، وخصوصاً بعد تقدم أسامة نبيه، بإستقالته ومن قبله التدوينة التي نشرها طارق حامد، لاعب الفريق، والذي أشار فيها لعدم تقديره من المسؤولين.

و من جهته صرح حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، ان الزمالك يمر بأزمة مالية، وانه ولجنته ليس سبباً فيها وانهم يحاولون قدر المستطاع حل تلك المشكلات التي تواجههم، من خلال تحصيل المبالغ المستحقة للنادي لدي الجهات الأخرى، ومن اشتراكات الأعضاء، مشدداً علي ان المسؤولية التي القيت علي عاتقه ولجنته كانت كبيرة للغاية، وانهم نجحوا بشكل كبير في انجاز المهمة، وان الأمور المالية، امر خارج عن ارادتهم وبالرغم من ذلك سيسعون بكل قوة لحل تلك الازمة، ومنح اللاعبين كامل مستحقاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة.