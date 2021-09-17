مباراة ليفربول مباشر الآن .. ليفربول وكريستال بالاس مباشرة

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يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره كريستال بالاس في مواجهة تجمع بين بين ليفربول وكريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس السبت 18 سبتمبر 2021 على ملعب أنفيلد معقل الريدز .

تبدأ مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة و الخامسة مساءً بتوقيت السعودية .



شبكة قنوات بي إن سبورتس تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس في بث مباشر وحصري beIN Sports 1 HD Premium



أليسون بيكر

روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ألكسندر أرنولد

هيندرسون - فابينيو - تياجو ألكنتارا

ساديو ماني - دييجو جوتا - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لفريق كريستال بالاس

ميتشل - أندرسين - مارك جويهي - وارد

مكارثر - شيخو كوياتي - جالاجير

ويلفيرد زاها - إدواردو - أندري أيو