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موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي السبت والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي السبت والقنوات الناقلة موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي السبت والقنوات الناقلة

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يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره كريستال بالاس في مواجهة تجمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس السبت 18 سبتمبر 2021 على ملعب أنفيلد معقل الريدز .

تبدأ مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت .


قنوات بي إن سبورتس تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس في بث مباشر وحصري beIN Sports 1 HD Premium


أليسون بيكر
روبرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- ألكسندر أرنولد
هيندرسون- فابينيو- تياجو ألكنتارا
ساديو ماني- دييجو جوتا- محمد صلاح

التشكيل المتوقع لفريق كريستال بالاس
ميتشل- أندرسين- مارك جويهي- وارد
مكارثر- شيخو كوياتي- جالاجير
ويلفيرد زاها- إدواردو- أندري أيو

المصرى اليوم

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