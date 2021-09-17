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الهلال يواجه وصيف آسيا.. والنصر يصطدم بالوحدة الإماراتي

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قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يواجه وصيف آسيا.. والنصر يصطدم بالوحدة الإماراتي

أوقعت القرعة نادي الهلال السعودي بطل نسخة عام 2019، في مواجهة بيرسيبوليس الإيراني وصيف بطل العام الماضي، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

جاء ذلك عقب سحب قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، و الذي جرى يوم الجمعة في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كولالمبور، عبر تقنية الاتصال .

ويلتقي في المواجهة الثانية ضمن ربع نهائي منطقة الغرب نادي الوحدة الإماراتي، مع النصر السعودي.

وتقام مباريات ربع نهائي وقبل نهائي لمنطقة الغرب في ، يوم السبت 16 أكتوبر، على أن تجري منافسات هذين الدورين لمنطقة الشرق في كوريا الجنوبية، وتقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر.

وجرى سحب القرعة بشكل مفتوح، بعدما تم توزيع الأندية المشاركة على وعائين، واحد لمنطقة الغرب، والثاني لمنطقة الشرق.

وفي منطقة شرق آسيا، يلتقي جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع مواطنه أولسان هيونداي، في حين يتواجه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي مع ناغويا غرامبوس الياباني.

قرعة الأدوار النهائي في دوري أبطال آسيا

غرب آسيا

- ربع النهائي

1- الوحدة (الإمارات) - النصر (السعودية)

2- بيرسيبوليس (إيران) - الهلال (السعودية)

- قبل النهائي:

القائز من ربع النهائي (1) - الفائز من ربع النهائي (2)

شرق آسيا

- ربع النهائي

3- جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية) - أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)

3- بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية) - ناغويا غرامبوس (اليابان)

- قبل النهائي

الفائز من ربع النهائي (3) - الفائز من ربع النهائي (4).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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