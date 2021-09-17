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"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:52 صباحاً
قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:52 صباحاً
جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:52 صباحاً
جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة»
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:46 صباحاً
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور)
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:46 صباحاً
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:32 صباحاً
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:18 صباحاً
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:13 صباحاً
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:10 صباحاً
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة
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الخميس 23 سبتمبر 2021 09:09 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اليمن.. قتلى وجرحى خلال احتجاجات في عدن
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 17 سبتمبر 2021 01:32 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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