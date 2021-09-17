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الصليب والهلال الأحمر الدولي: كورونا تصعّب مواجهة الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية

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الصليب والهلال الأحمر الدولي: كورونا تصعّب مواجهة الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية الصليب والهلال الأحمر الدولي: كورونا تصعّب مواجهة الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية

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قال الاتحاد الدولي لمنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن جائحة كورونا تصعّب على السلطات مواجهة الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية المتطرفة التي يسبّبها تغير المناخ، مع ازدياد شراسة العواصف والفيضانات وموجات الحر التي تؤثر على نحو 140 مليون نسمة في أنحاء العالم، وقال الاتحاد في تقرير إن نحو نصف هؤلاء يعيشون في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال مدير مركز المناخ في الصليب الأحمر والهلال الأحمر وكاتب التقرير مارتن فان ألست، إن التعافي من أثر الكوارث يكون أصعب كثيرا عندما تتضرر معيشة الناس بكورونا والتدابير المتخذة لاحتوائه، وذكر الاتحاد في التقرير إنه عندما اجتاح الإعصار العاتي أمفان بنجلادش في مايو العام الماضي، سارعت السلطات لفتح 14 ألف مركز إجلاء، بم يعادل 3 أضعاف العدد المعتاد، لضمان التباعد الاجتماعي بين نحو 2.4 مليون شخص تم إجلاؤهم، وقال فان ألست «لولا كوفيد-19، لكانت الآثار أخف وطأة.

وأضاف رئيس الاتحاد فرانشيسكو روكّا، في بيان، إن إجراءات التصدي لجائحة كورونا أثبتت أنه بالإمكان اتخاذ إجراءات منسقة في جميع أنحاء العالم لمواجهة الخطر، كما أن الإنفاق الهائل على التعافي من كورونا يثبت أن الحكومات يمكن أن تتحرك بسرعة وبقوة لمواجهة المخاطر العالمية.

المصرى اليوم

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