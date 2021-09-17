«سياحة الإسكندرية»: البحر مضطرب.. و6 شواطئ آمنة للسباحة (صور)

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أعلن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عدم استقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج، اليوم الجمعة، في معظم شواطئ المدينة، خاصة بشواطئ حي العجمي، المفتوحة دون حواجز.

وحدد «رشاد» 6 شواطئ يمكن للمصطافين التوجه إليها والاستمتاع بنزول البحر والسباحة بشكل آمن، نظرا لوجود حواجز أمواج أمامها وهي:

- شاطئ إيناس حقي «الخدمة لمن يطلبها» وتبلغ سعر تذكرة دخوله 10 جنيهات شاملة الحصول على كرسي وشمسية لكل أربع أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة تغيير الملابس.

- شاطئ إسحاق حلمي المميز وسعر تذكرة دخوله 15 جنيها تشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل أربعة أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.

- شاطئ السرايا العام سعر تذكرته 5 جنيهات تشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل أربعة أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.

- شاطئ ميامي العام سعر تذكرته 5 جنيهات تشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل أربع أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.

- شاطئ فريسكا المميز وسعر تذكرة الدخول 15 جنيها تشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل أربعة أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.

- شاطئ محمود سعيد السياحي سعر تذكرة الدخول 25 جنيهة، تشمل الحصول على كرسي وشمسية لكل أربعة أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.

وطالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رواد الشواطئ بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ وعمال الأبراج والسباحة داخل المناطق الآمنة، فضلا عن عدم ترك الأطفال للسباحة بمفردهم.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية