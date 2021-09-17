أخبار عاجلة

"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة -
جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور) -
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
أزمة الغواصات.. هل رد فعل فرنسا تعبير عن الغضب أم موقف تفاوضي؟ -
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني -
انخفاض الحرارة بكافة الأنحاء واضطراب الملاحة والعظمى بالقاهرة 32 درجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأمم المتحدة تعلن عدم طلبها من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة إثبات التطعيم ضد كورونا

Print
الأمم المتحدة تعلن عدم طلبها من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة إثبات التطعيم ضد كورونا الأمم المتحدة تعلن عدم طلبها من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة إثبات التطعيم ضد كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الأمم المتحدة إنها لن تطلب من الرؤساء ورؤساء الوزراء والدبلوماسيين المشاركين في اجتماعات جمعيتها العامة الأسبوع المقبل إثبات حصولهم على لقاح لفيروس كورونا.

وأبلغ رئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة أمس الأول، في رسالة نقلتها «رويترز»، بعد أن كان أخبرهم يوم الثلاثاء الماضي بأنه يؤيد مطالبة مدينة نيويورك بتقديم دليل على التطعيم وبأنه سيعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على تنفيذ ذلك.

وجاء تخلي المسؤول الأممي بعد اعتراض ، وقال جوتيريش لرويترز الأسبوع الماضي إن الأمانة العامة للأمم المتحدة «لا يمكنها أن تقول لرئيس دولة إنه لا يمكنه دخول الأمم المتحدة إذا لم يكن قد حصل على اللقاح».

ومن المقرر أن يشارك العشرات من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، إلى جانب عدد كبير من الدبلوماسيين، في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي الرفيع المستوى. وأحجم بعض القادة عن الحضور وسيكتفون بإرسال بيانات مصورة بسبب جائحة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

مصر تسجل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 27 حالة

وزير خارجية روسيا لافروف يلتقي الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ في نيويورك

وزير خارجية روسيا لافروف يلتقي الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ في نيويورك

4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء

4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في شمال سيناء

روسيا تتهم سلطات كوسوفو بالاستفزاز وتحذر من «سيناريو مدمر» في البلقان

روسيا تتهم سلطات كوسوفو بالاستفزاز وتحذر من «سيناريو مدمر» في البلقان