الأمم المتحدة تعلن عدم طلبها من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة إثبات التطعيم ضد كورونا

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قالت الأمم المتحدة إنها لن تطلب من الرؤساء ورؤساء الوزراء والدبلوماسيين المشاركين في اجتماعات جمعيتها العامة الأسبوع المقبل إثبات حصولهم على لقاح لفيروس كورونا.

وأبلغ رئيس الجمعية العامة عبدالله شاهد، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة أمس الأول، في رسالة نقلتها «رويترز»، بعد أن كان أخبرهم يوم الثلاثاء الماضي بأنه يؤيد مطالبة مدينة نيويورك بتقديم دليل على التطعيم وبأنه سيعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على تنفيذ ذلك.

وجاء تخلي المسؤول الأممي بعد اعتراض روسيا، وقال جوتيريش لرويترز الأسبوع الماضي إن الأمانة العامة للأمم المتحدة «لا يمكنها أن تقول لرئيس دولة إنه لا يمكنه دخول الأمم المتحدة إذا لم يكن قد حصل على اللقاح».

ومن المقرر أن يشارك العشرات من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية، إلى جانب عدد كبير من الدبلوماسيين، في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي الرفيع المستوى. وأحجم بعض القادة عن الحضور وسيكتفون بإرسال بيانات مصورة بسبب جائحة فيروس كورونا.