إبراهيم عثمان يعتزم عدم خوض انتخابات الإسماعيلي

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أكد سيد عبدالرازق بازوكا نجم النادي الإسماعيلي السابق أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي الحالي لن يخوض انتخابات الدراويش. وقال بازوكا في تصريحات اعلامية: سحب أوراق الترشح لانتخابات النادي الإسماعيلي بدأ بالفعل مساء اليوم، ولا أتوقع أن يخوض العثمانيون الانتخابات، نظراً للغضب الجماهيري في الشارع الإسماعيلاوي، منذ بداية ولاية مجلس إبراهيم عثمان، حيث إن وضع الفريق في الدوري العام متأزم منذ عدة مواسم.

وتابع : «أتوقع خوض المهندس نصر أبوالحسن لانتخابات النادي الإسماعيلي، بالإضافة إلى عدة أسماء أخرى مثل عمرو زكي عضو مجلس إدارة النادي السابق، والمهندس يحيى الكومي، رئيس النادي الأسبق».

واختتم: «لم أحصل على التقدير المناسب في النادي الإسماعيلي سوى من جمهور الدراويش فقط، وليس في أي مناصب فنية أو إدارية، لذلك فإن جمهور الفريق هو الداعم الحقيقي في كل زمان ومكان، وتحمل الكثير، وساند النادي في أحلك الظروف».